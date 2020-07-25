У німецького "Вольфсбурга" виникли проблеми перед матчам з "Шахтарем" у лізі Європи. В складі команди виявили інфікованого на коронавірус – захисника Кевіна Мбабу.

Гравці "Вольфсбурга" мали коротку відпустку після закінчення чемпіонату та перед матчами з "Шахтарем". Команда зібралася на базі 22 липня, де пройшла необхідне тестування на COVID-19. Саме за його результатами й виявили коронавірус у захисника Кевіна Мбабу, повідомляє Kicker.

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Після цього 25-літнього швейцарського захисника відправили на карантин. Команда пройшла ще одне тестування в п'ятницю, 24 липня.Нових випадків зараження виявлено не було.

Зважаючи, що матч "Вольфсбурга" з донецьким "Шахтарем" відбудеться 5 серпня, Мбабу, скоріш за все, пропустить його. Він грає на позиції правого захисника, і в цьому сезоні зіграв 20 матчів за команду, забивши три голи та віддавши чотири результативні передачі.

Перший матч проти "Шахтаря", який "гірники" виграли на виїзді 2:1, Мбабу пропустив через травму.