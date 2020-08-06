Защитник "Шахтера" Додо в матче против "Вольфсбурга" развил феноменальную скорость
"Шахтер" в среду, 5 августа, обыграл немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Одним из героев этого матча стал крайний защитник "горняков" Додо.
Именно Додо в конце встречи получил мяч на краю поля, обыгрался с Соломоном и отдал результативный пас на Мораеса. Так, в матче был забит первый гол на 89-й минуте, сообщает 24 канал.
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В этом же матче Додо показал просто феноменальную скорость. По данным научной группы "Шахтера", защитник в этом матче развил скорость в 33,8 километра в час.
Кто самый быстрый футболист планеты
Портал Globe Soccer Awards составил рейтинг самых быстрых футболистов 2020 года. Рейтинг возглавил защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис. Он продемонстрировал скорость в 36,51 километра в час.
Топ-6 самых быстрых футболистов 2020
- Альфонсо Дэвис ("Бавария", 36,51 км/ч);
- Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд / "Интер", 36,48 км/ч);
- Адама Траоре ("Вулверхэмптон", 36,21 км/ч);
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, 36,04 км/ч);
- Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, 36,04 км/ч);
- Криштиану Роналду ("Ювентус", 34,6 км/ч).