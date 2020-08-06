"Шахтер" в среду, 5 августа, обыграл немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Одним из героев этого матча стал крайний защитник "горняков" Додо.

Именно Додо в конце встречи получил мяч на краю поля, обыгрался с Соломоном и отдал результативный пас на Мораеса. Так, в матче был забит первый гол на 89-й минуте, сообщает 24 канал.

К слову: "Шахтер" за 4 минуты разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы: видео

В этом же матче Додо показал просто феноменальную скорость. По данным научной группы "Шахтера", защитник в этом матче развил скорость в 33,8 километра в час.

Кто самый быстрый футболист планеты

Портал Globe Soccer Awards составил рейтинг самых быстрых футболистов 2020 года. Рейтинг возглавил защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис. Он продемонстрировал скорость в 36,51 километра в час.

Топ-6 самых быстрых футболистов 2020