"Шахтар" у середу, 5 серпня, обіграв німецький "Вольфсбург" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Одним з героїв цього матчу став крайній захисник "гірників" Додо.

Саме Додо наприкінці зустрічі дістав м'яч на краю поля, обігрався з Соломоном та віддав результативний пас на Мораеса. так у матчі було забито перший гол на 89-й хвилині, повідомляє 24 канал.

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У цьому ж матчі Додо показав просто феноменальну швидкість. За даними наукової групи "Шахтаря", захисник у цьому матчі розвинув швидкість у 33,8 кілометра за годину.

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