Защитник сборной Украины Попов не приедет на сбор Динамо в Швейцарии: причина
Источник:Meta-ratings.com.ua
Киевское Динамо продолжает готовиться к новому сезону. В составе чемпиона УПЛ нет сборников и травмированных футболистов.
Проблемы в защите чемпиона
22-летний центрбэк Денис Попов не успеет восстановиться ко второму тренировочному сбору киевского клуба. Защитник восстанавливается от травмы икроножной мышцы из-за которой досрочно покинул расположение сборной Украины на Евро-2020.
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Футболист восстанавливается в Киеве. Вероятно, что динамовцу придется обращаться за консультацией к иностранным врачам. Также Попову предстоит операция по удалению миндалин. Ранее журналист Игорь Цыганик рассказывал, что футболисту скорее всего потребуется операция на ноге.
- В сезоне 2020/2021 Попов сыграл в футболке киевского клуба 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Контракт Дениса с чемпионом рассчитан до конца сентября 2025 года.
Отметим, что команда под руководством Мирчи Луческу завершает свой первый сбор (7 июля). В последний день столичный клуб сыграет еще один контрольный спарринг против швейцарского Люцерна. После этого киевляне возвращаются домой, откуда уже снова возьмут курс в Швейцарию, где пробудут с 10 по 20 июля.
С кем сыграет Динамо на втором сборе
- 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
- 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
- 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
- 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)