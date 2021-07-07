Защитник сборной Украины Попов не приедет на сбор Динамо в Швейцарии: причина

Киевское Динамо продолжает готовиться к новому сезону. В составе чемпиона УПЛ нет сборников и травмированных футболистов.

Проблемы в защите чемпиона

22-летний центрбэк Денис Попов не успеет восстановиться ко второму тренировочному сбору киевского клуба. Защитник восстанавливается от травмы икроножной мышцы из-за которой досрочно покинул расположение сборной Украины на Евро-2020.

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Футболист восстанавливается в Киеве. Вероятно, что динамовцу придется обращаться за консультацией к иностранным врачам. Также Попову предстоит операция по удалению миндалин. Ранее журналист Игорь Цыганик рассказывал, что футболисту скорее всего потребуется операция на ноге.

В сезоне 2020/2021 Попов сыграл в футболке киевского клуба 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Контракт Дениса с чемпионом рассчитан до конца сентября 2025 года.

Отметим, что команда под руководством Мирчи Луческу завершает свой первый сбор (7 июля). В последний день столичный клуб сыграет еще один контрольный спарринг против швейцарского Люцерна. После этого киевляне возвращаются домой, откуда уже снова возьмут курс в Швейцарию, где пробудут с 10 по 20 июля.

С кем сыграет Динамо на втором сборе