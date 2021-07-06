Интерес из Италии

57-летний итальянский тренер клуба Давиде Баллардини активно занимается усилением состава. В шорт-лист Дженоа попал и украинский футболист чемпиона УПЛ.

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Сейчас руководство итальянцев пытается понять, во сколько обойдется трансфер Владислава Супряги. По информации "ТаТоТаке", итальянский клуб готов выложить за переход украинца 7 – 8 миллионов евро.

Дженоа завершило прошлый сезон на 11 месте в Серии А. В активе команды 42 очка.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает трансфер 21-летнего футболиста в 6 миллионов евро. Контракт Супряги с Динамо рассчитан до конца декабря 2025 года.