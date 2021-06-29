Как отметил журналист, травма защитника Динамо Дениса Попова может быть серьезнее, чем прогнозировалось.

К слову Швеция – Украина: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

"Попов уехал в Киев. У него, насколько я понимаю, есть подозрение, что нужно будет делать операцию. Должно быть хирургическое вмешательство. И как можно раньше надо сделать нужные обследования. Но велика вероятность того, что ему потребуется операция", – сказал Игорь Цыганык.

К слову. Денис поехал со сборной Украины на Евро-2020, но не выходил на поле, а потом неожиданно покинул лагерь команды Андрея Шевченко.

Следующий матч сборной Украины