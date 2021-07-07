Проблеми у захисті чемпіона
22-річний центрбек Денис Попов не встигне відновитись до другого тренувального збору київського клубу. Захисник відновлюється від травми литкового м'яза через яку достроково покинув розташування збірної України на Євро-2020.
Цікаво Середняк Серії А зробив пропозицію чемпіону світу з Динамо: сума трансферу
Футболіст відновлюється у Києві. Ймовірно, що динамівцю прийдеться звертатись за консультацією до іноземних лікарів. Також Попову зроблять операцію з видалення мигдалин. Раніше журналіст Ігор Циганик розповідав, що футболісту швидше за все буде потрібна операція на нозі.
- У сезоні-2020/2021 Попов зіграв у футболці київського клубу 25 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи. Контракт Дениса з чемпіоном розрахований до кінця вересня 2025 року.
Відзначимо, що команда під керівництвом Мірчі Луческу завершує свій перший збір (7 липня). В останній день столичний клуб зіграє ще один контрольний спаринг проти швейцарського Люцерна. Після цього кияни повертаються додому, звідки вже знову візьмуть курс у Швейцарію, де пробудуть з 10 до 20 липня.
З ким зіграє Динамо на другому зборі
- 10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)
- 14 липня. Динамо – Сьйон (Швейцарія)
- 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)
- 20 липня. Динамо – Атлетік (Іспанія)