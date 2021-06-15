Защитник сборной Украины Миколенко – трансферная цель Наполи

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить прописку. Итальянское Наполи поставило покупку украинца первым приоритетом на трансферном рынке.

Наполи ищет защитника среди украинцев

Итальянский гранд серьезно заинтересовался защитником сборной Украины. Все из-за того, что игрок обороны из Албании Эльсейд Хюсай сменит Наполи на Лацио.

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После продажи футболиста трансфер украинца будет у Наполи в приоритете. "Неаполитанцы" готовы выложить за Миколенко 13-14 миллионов евро. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Сейчас Виталий выступает под "сине-желтым" флагом на чемпионате Европы-2020. Однако первую игру против Нидерландов нельзя занести защитнику в актив.

Претендент на украинца завершил сезон в Серии А на 5 месте. Миколенко же в составе Динамо стал чемпионом Украины, получил Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2020/2021 Миколенко сыграл за динамовцев 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 асиста.

Ранее Наполи проявлял интерес к другому украинскому защитнику Николаю Матвиенко, выступающему за донецкий Шахтер. Итальянцы оценили способность игрока "горняков" сыграть в центре обороны и на левом фланге.