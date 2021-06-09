Клубы охотятся на динамовца
В клубе хотят воспользоваться тем, что у полузащитника истекает контракт с Динамо. Соглашение уругвайца с чемпионом УПЛ сезона 2020/2021 рассчитано до конца декабря 2021 года. За пол года до его завершения игрок может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительные контракты.
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Если столичный клуб не сможет продать футболиста летом, тогда игрок уйдет из команды зимой в статусе свободного агента. Поэтому киевляне заинтересованы в том, чтобы выручить на продаже де Пена хоть какие-то деньги. Также в услугах уругвайского легионера заинтересованы мексиканский Тигрес и бразильский Коринтианс.
Ранее сообщалось, что клуб MLS Даллас серьезно интересовался футболистом. Но тогда этот переход так и не состоялся. Бока Хуниорс сейчас продолжает борьбу в Кубке Либертадорес. Команда в 1/8 финала играет против Атлетико Минейро.
- В сезоне 2020/2021 де Пена вместе с Динамо сделал требл – выиграл в чемпионате, праздновал победы в Кубке и Суперкубке Украины. Уругваец сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
- За киевскую команду выступает с апреля 2019 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.