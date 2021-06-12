Наполи возобновил интерес к Матвиенко
В прошлом году уже сообщалось, что Наполи заинтересован в трансфере Матвиенко. Иностранные СМИ убеждали, что Шахтер и Наполи даже договорились о переходе украинца.
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Однако Матвиенко остался в Шахтере, а интерес к нему приписывали Арсеналу, Ливерпулю и другим клубам. Следует отметить, что Николай подтвердил факт переговоров с итальянцами.
Napoli Calcio со ссылкой на издание Corriere del Mezzogiorno сообщает, что Матвиенко снова в сфере интересов Наполи.
Украинец, который может сыграть в центре и на фланге защиты, в списке интересов неаполитанской команды вместе с Эмерсоном из Челси и полузащитником АЗ Теном Копмейнерсом.
Что известно о Матвиенко
- Николай – воспитанник Шахтера. Выступал за Карпаты и Ворсклу. В минувшем сезоне Матвиенко отыграл 29 матчей за Шахтер. В его активе 1 гол и 3 ассиста.
- По данным Transfermarkt, его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2025 года. Портал оценивает 25-летнего украинца в 11 миллионов евро.