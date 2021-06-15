Наполі шукає захисника серед українців

Італійський гранд серйозно зацікавився захисником збірної України. Все через те, що гравець оборони з Албанії Ельсейд Хюсай змінить Наполі на Лаціо.

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Після продажу футболіста трансфер українця буде у Наполі у пріоритеті. "Неаполітанці" готові викласти за Миколенка 13-14 мільйонів євро. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 17 мільйонів євро.

Зараз Віталій виступає під "синьо-жовтим" прапором на чемпіонаті Європи-2020. Однак першу гру проти Нідерландів не можна занести захиснику в актив.

Претендент на українця завершив сезон у Серії А на 5 місці. Миколенко ж у складі Динамо став чемпіоном України, здобув Кубок та Суперкубок країни.

У сезоні-2020/2021 Миколенко відіграв за динамівців 36 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Раніше Наполі проявляв інтерес до іншого українського захисника Миколи Матвієнка, який виступає за донецький Шахтар. Італійці оцінили здатність гравця "гірників" зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі.