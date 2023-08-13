Вслед за Куртуа: Реал потерял лидера защиты из-за тяжелой травмы

Команду Карло Анчелотти на старте сезона преследует эпидемия травм. В первом же матче Ла Лиги "сливочные" остались без Эдера Милитао.

В стартовом туре испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде обыграл Атлетик из Бильбао (2:0). В основе "сливочных" весь поединок отыграл Андрей Лунин, достойно заменивший травмированного Тибо Куртуа.

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Эпидемия травм преследует Реал

Защита "королевского клуба" надежно отыграла, сохранив ворота "сухими". Однако неудачно завершился этот матч для центрбека Реала Эдера Милитао. В начале второго тайма бразилец получил повреждение, из-за которого не смог продолжить поединок.

Вердикт медиков был неутешительным. У центрального защитника диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Сроки восстановления после таких травм составляют от шести до девяти месяцев. По всей вероятности, сезон для Милитао уже завершился.