В стартовом туре испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде обыграл Атлетик из Бильбао (2:0). В основе "сливочных" весь поединок отыграл Андрей Лунин, достойно заменивший травмированного Тибо Куртуа.

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Эпидемия травм преследует Реал

Защита "королевского клуба" надежно отыграла, сохранив ворота "сухими". Однако неудачно завершился этот матч для центрбека Реала Эдера Милитао. В начале второго тайма бразилец получил повреждение, из-за которого не смог продолжить поединок.

Вердикт медиков был неутешительным. У центрального защитника диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Сроки восстановления после таких травм составляют от шести до девяти месяцев. По всей вероятности, сезон для Милитао уже завершился.

Напомним, что на этой неделе аналогичную травму получил первый номер "сливочных" Тибо Куртуа. Руководство Реала срочно приступило к поиску голкипера, который сможет безболезненно заменить титулованного бельгийца.