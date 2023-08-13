Из-за травмы Тибо Куртуа с первых минут сыграл Андрей Лунин, для которого этот матч стал 18-м официальным в составе мадридцев. Украинец отыграл на "ноль", а команда победила со счетом 2:0.
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Анчелотти доволен игрой Лунина
Андрей провел "сухой" матч при минимуме работы, он совершил один сейв, трижды отбил мяч кулаками, перехватил 2 навеса и отдал 28 точных из 31 передачи.
После поединка главный тренер Реала дал пресс-конференцию, где прокомментировал выступление украинца и ответил на вопрос о Кепе, который за информацией Фабрицио Романо, должен в ближайшее время присоединиться к "сливочным".
Лунин действовал очень хорошо, спокойно, сосредоточенно и с уверенностью в себе. Достаточно хорошо продвигал мяч от защиты и хорошо забирал верховые мячи. У него было немного возможностей показать свое качество. Кепа? Он не игрок Реала, и я не говорю о тех футболистах, которые не принадлежат клубу,
– заявил Анчелотти.