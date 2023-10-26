Соперник Шахтера по группе Н португальский Порту на выезде разгромил бельгийский Антверпен (4:1). Этот матч стал особенным для опытного защитника "драконов" Пепе.

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Португалец стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов. На момент матча Пепе было 40 лет и 241 день.

Капитан "драконов" провел на поле весь матч и внес вклад в победу своей команды. Пепе побил рекорд легендарного защитника Милана Алессандро Костакурты и шотландца Дэвида Вейра из Рейнджерс.

Самые возрастные полевые игроки в истории Лиги чемпионов

Пепе (Порту) – 40 лет, 241 день (сезон 2023/24) Алессандро Костакурта (Милан) – 40 лет, 211 дней (2006/07) Дэвид Вэйр (Рейнджерс) – 40 лет, 211 дней (2010/11)

К слову. Пепе давно дружит с Криштианом Роналдом. В одном из интервью Кришти рассказал, что в разведку взял бы с собой только Пепе.

Отметим, что абсолютный рекорд возрастных футболистов принадлежит экс-голкиперу Лацио Марко Балотти. Он выступал в самом престижном клубном турнире в возрасте 43 лет. Интересно, что все 5 абсолютных рекордсменов за амплуа являются вратарями. Среди них на 3 месте занимает украинец Александр Шовковский.

Самые старшие игроки в истории Лиги чемпионов

Марко Баллотта (Лацио, вратарь) - 43 года, 252 дня (сезон 2007/08) Джанлуиджи Буффон (Ювентус, вратарь) — 42 года, 315 дней (2020/21) Александр Шовковский (Динамо, вратарь) — 41 год, 255 дней (2016/17) Марк Шварцер (Челси, вратарь) — 41 год, 206 дней (2013/14) Аллан Макгрегор (Рейнджерс, вратарь) — 40 лет, 275 дней (2022/23)

Добавим, что матч против Антверпена стал для Пепе 115-м в рамках Лиги чемпионов. Свои рекордные показатели португалец может улучшить в следующем туре ЛЧ. 7 ноября Порту будет принимать на своем поле бельгийский Антверпен.