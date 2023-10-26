Суперник Шахтаря по групі Н португальський Порту на виїзді розгромив бельгійський Антверпен (4:1). Цей матч став особливим для досвідченого захисника "драконів" Пепе.
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Португалець став найстаршим польовим гравцем в історії Ліги чемпіонів. На момент матчу Пепе було 40 років і 241 день.
Капітан "драконів" провів на полі весь матч та зробив внесок у перемогу своєї команди. Пепе побив рекорд легендарного захисника Мілану Алессандро Костакурти та шотландця Девіда Вейра з Рейнджерс.
Найстарші польові гравці в історії Ліги чемпіонів
- Пепе (Порту) – 40 років, 241 день (сезон 2023/24)
- Алессандро Костакурта (Мілан) – 40 років, 211 днів (2006/07)
- Девід Вейр (Рейнджерс) – 40 років, 211 днів (2010/11)
Зазначимо, що абсолютний рекорд вікових футболістів належить ексголкіперу Лаціо Марко Балотті. Він виступав у найпрестижнішому клубному турнірі у віці 43 років. Цікаво, що усі 5 абсолютних рекордсменів за амплуа є воротарями. Серед них на 3-му місці українець Олександр Шовковський.
Найстарші гравці в історії Ліги чемпіонів
- Марко Баллотта (Лаціо, воротар) — 43 роки, 252 дні (сезон 2007/08)
- Джанлуїджі Буффон (Ювентус, воротар) — 42 роки, 315 днів (2020/21)
- Олександр Шовковський (Динамо, воротар) — 41 рік, 255 днів (2016/17)
- Марк Шварцер (Челсі, воротар) — 41 рік, 206 днів (2013/14)
- Аллан Макгреґор (Рейнджерс, воротар) — 40 років, 275 днів (2022/23)
Додамо, що матч проти Антверпена став для Пепе 115-м в рамках Ліги чемпіонів. Свої рекордні показники португалець може поліпшити в наступному турі ЛЧ. 7 листопада Порту прийматиме на власному полі бельгійський Антверпен.