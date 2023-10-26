Суперник Шахтаря по групі Н португальський Порту на виїзді розгромив бельгійський Антверпен (4:1). Цей матч став особливим для досвідченого захисника "драконів" Пепе.

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Португалець став найстаршим польовим гравцем в історії Ліги чемпіонів. На момент матчу Пепе було 40 років і 241 день.

Капітан "драконів" провів на полі весь матч та зробив внесок у перемогу своєї команди. Пепе побив рекорд легендарного захисника Мілану Алессандро Костакурти та шотландця Девіда Вейра з Рейнджерс.

Найстарші польові гравці в історії Ліги чемпіонів

Пепе (Порту) – 40 років, 241 день (сезон 2023/24) Алессандро Костакурта (Мілан) – 40 років, 211 днів (2006/07) Девід Вейр (Рейнджерс) – 40 років, 211 днів (2010/11)

До слова. Пепе давно товаришує з Кріштіану Роналду. В одному з інтерв’ю Крішті розповів, що у розвідку взяв би з собою лише Пепе.

Зазначимо, що абсолютний рекорд вікових футболістів належить ексголкіперу Лаціо Марко Балотті. Він виступав у найпрестижнішому клубному турнірі у віці 43 років. Цікаво, що усі 5 абсолютних рекордсменів за амплуа є воротарями. Серед них на 3-му місці українець Олександр Шовковський.

Найстарші гравці в історії Ліги чемпіонів

Марко Баллотта (Лаціо, воротар) — 43 роки, 252 дні (сезон 2007/08) Джанлуїджі Буффон (Ювентус, воротар) — 42 роки, 315 днів (2020/21) Олександр Шовковський (Динамо, воротар) — 41 рік, 255 днів (2016/17) Марк Шварцер (Челсі, воротар) — 41 рік, 206 днів (2013/14) Аллан Макгреґор (Рейнджерс, воротар) — 40 років, 275 днів (2022/23)

Додамо, що матч проти Антверпена став для Пепе 115-м в рамках Ліги чемпіонів. Свої рекордні показники португалець може поліпшити в наступному турі ЛЧ. 7 листопада Порту прийматиме на власному полі бельгійський Антверпен.