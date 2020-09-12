Киевское "Динамо" столкнулось со значительными проблемами перед матчем квалификации Лиги чемпионов. Лазарет команды пополнил центральный защитник Денис Попов.

Попов хоть и попал в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов, но вряд ли сыграет против АЗ во вторник, 15 сентября. По данным Dynamo.kiev.ua, у защитника травма, которую он получил на тренировке. Какое же повреждения у игрока – не сообщается. Однако отмечается, что на восстановление Попову надо будет 1,5 месяца.

Попов не сыграл в пятницу, 11 сентября, в матче второго тура УПЛ против "Десны". Игра закончилась нулевой ничьей.

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Потеря Попова может довольно сильно сказаться на игре "Динамо" в защите в матче квалификации Лиги чемпионов. Ведь из номинально центральных защитников в команде остались только молодые Александр Сирота и Илья Забарный. Последний дебютировал за главную команду только в матче против "Десны", выйдя на вынужденную замену.

Кроме Попова, в лазарете команды находятся Никита Буря и Артем Шабанов. Также в матче против "Десны" повреждения получил Александр Тимчик.

Поэтому в центре защиты могут сыграть номинально крайние защитники Томаш Кендзера и Виталий Миколенко. Так и было в матче против черниговского клуба.