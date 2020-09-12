Київське "Динамо" зіштовхнулося зі значними проблемами перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів. Лазарет команди поповнив центральний захисник Денис Попов.

Попов хоч і потрапив до заявки команди на матч кваліфікації Ліги чемпіонів, але навряд чи зіграє проти АЗ у вівторок, 15 вересня. За даними Dynamo.kiev.ua, у захисника травма, яку він отримав на тренуванні. Яке саму ушкодження у гравця – не повідомляється. Однак зазначається, що на відновлення Попову треба буде 1,5 місяці.

Попов не зіграв у п'ятницю, 11 вересня, у матчі другого туру УПЛ проти "Десни". саме гра закінчилася нульовою нічиєю.

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Кадрові проблеми "Динамо" перед матчем з АЗ

Втрата Попова може доволі сильно позначитися на грі "Динамо" в захисті у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Адже з номінально центральних захисників в команді залишилися лише молоді Олександр Сирота та Ілля Забарний. Останній дебютував за головну команду лише у матчі проти "Десни", вийшовши на вимушену заміну.

Окрім Попова, в лазареті команди перебувають Микита Бура та Артем Шабанов. Також у матчі проти "Десни" ушкодження отримав Олександр Тимчик.

Тож у центрі захисту можуть зіграти номінально крайні захисники Томаш Кендзьора та Віталій Миколенко. Так і було у матчі проти чернігівського клубу.