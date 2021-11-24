Юбилей со вкусом поражения

27-летний голкипер Динамо был вынужден дважды вынимать мяч из сетки ворот в юбилейном для себя поединке. Игра с Баварией стала для Георгия Бущана сотой в бело-синей футболке.

Интересно узнать Динамо дало бой Баварии, но вылетело из еврокубков: кто стал лучшим в составе киевлян

К сожалению, знаковую встречу испортили лидеры Баварии Роберт Левандовский и Кингсли Коман, которые отметились голами и принесли команде победу в Киеве.

За Динамо вратарь успел провести 24 матча в еврокубках, 68 раз выходил в УПЛ. Однажды защищал ворота динамовцев в Суперкубке Украины и семь раз – в Кубке страны. Новую сотню Бущан начнет выездной игрой УПЛ против Миная.

В сезоне-2021/2022 отыграл за столичный клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 6 матчей отыграл на ноль.

К слову. Игра против Баварии (1:2) стала предпоследней для Динамо в нынешнем розыгрыше еврокубков. Киевляне с одним пунктом потеряли все шансы занять третье место в группе и попасть хотя бы в Лигу Европы.

Карьера Бущана в Динамо