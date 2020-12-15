Луганская Заря заняла первое место из 48 команд-участниц групповой стадии Лиги Европы по количеству выполненных длинных передач.

Футболисты бронзового призера прошлого розыгрыша УПЛ выполнили 339 длинных передач в 6 матчах на групповой стадии. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на статистический портал Wyscout.

Это достижение позволило Заре обойти по этому компоненту австрийский ЛАСК (336) и турецкий Сивасспор (329), которые заняли второе и третье места соответственно.

Смотрите также Заря обыграла на выезде Александрию в матче с двумя удалениями – видео

Добавим также, что Заря вошла в топ-5 из всех команд-участниц групповой стадии Лиги Европы по точности выполненных длинных передач. Она у луганчан в среднем составила 62,5%, что уступает лишь показателям Арсенала (66,3%), Стандарда (66,3%) и Вильярреала (62,6%).

Заря вылетела из Лиги Европы

10 декабря Заря проиграла Браге в заключительном поединке группы Лиги Европы.

После поражения Заря попрощалась с Лигой Европы – 3 место и 6 очков. А вот их португальский соперник с 13 пунктами занял 2 строчку, обеспечив себе продолжение борьбы за трофей турнира.