Луганська Зоря зайняла перше місце з 48 команд-учасниць групової стадії Ліги Європи за кількістю виконаних довгих передач.

Футболісти бронзового призера минулого розіграшу УПЛ виконали 339 довгих передач в 6 поєдинках на груповій стадії. Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на статистичний портал Wyscout.

Це досягення дозволило Зорі обійти по цьому компоненту австрійський ЛАСК (336) і турецький Сівасспор (329), які посіли друге і третє місця відповідно.

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Додамо також, що Зоря увійшла в топ-5 з усіх команд-учасниць групової стадії Ліги Європи за точністю виконаних довгих передач. Вона у луганчан в середньому склала 62,5%, що поступається лише показникам Арсеналу (66,3%), Стандарда (66,3%) і Вільярреалу (62,6%).

Зоря вилетіла з Ліги Європи

10 грудня Зоря програла Бразі у заключному поєдинку групи Ліги Європи.

Після поразки Зоря попрощалась з Лігою Європи – 3 місце та 6 очок. А от їх португальський суперник із 13 пунктами посів 2 сходинку, забезпечивши собі продовження боротьби за трофей турніру.