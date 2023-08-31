В дебюте матча Славия лучше контролировала мяч и создавала больше остроты у ворот Турбаевского. Однако первыми отличились номинальные хозяева, пишет 24 Канал.

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На 32-й минуте поединка нападающий "мужиков" Даниил Алефиренко взял игру на себя и пробил из-за пределов штрафной. Мяч влетел под правую стойку, обескуражив голкипера Славии.

Видео гола Алефиренко

После гола Алефиренко общий счет в противостоянии стал 2:1 в пользу Славии. Подопечным Бартуловичам необходимо забивать еще два гола, чтобы напрямую попасть в групповой раунд Лиги Европы. Напомним, что в первом матче луганчане уступили 0:2 чешской команде.

Кстати, этот гол стал дебютным для Алефиренко в еврокубках.