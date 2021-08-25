Заря – Рапид: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
25 августа 2021 , 22:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Луганская Заря встретится с венским Рапидом в матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Украинская команда попытается отыграться после поражения 3:0 на выезде.
Заря – Рапид: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Звезда 26 августа примет австрийский Рапид в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Поединок начнется в 19:30.
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В Украине поединок Заря – Рапид покажет телеканал УНИАН. Трансляция начнется в 19:30.
- Заря стала бронзовым призером чемпионата Украины сезона-2020/2021. Это позволило команде стартовать в плей-офф квалификации Лиги Европы.
- В первой игре луганчане разгромно уступили Рапиду (3:0) и теперь рискуют вылететь из турнира. В случае неудачи подопечные Виктора Скрипника будут играть на групповом этапе Лиги конференций.
- Касательно Рапида, то венский клуб стал серебряным призером чемпионата Австрии. Венцы стартовали в квалификации Лиги чемпионов-2021/202 и в 2 раунде проиграли Спарте Праге.
- После поражения соперник Зари вылетел в квалификации Лиги Европы. В 3 раунде квалификации Рапид прошел кипрский клуб Анортосис.