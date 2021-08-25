Заря – Рапид: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Звезда 26 августа примет австрийский Рапид в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Поединок начнется в 19:30.

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В Украине поединок Заря – Рапид покажет телеканал УНИАН. Трансляция начнется в 19:30.