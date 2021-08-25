Зоря – Рапід: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
Зоря 26 серпня прийме австрійський Рапід у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена". Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Дивіться також Зоря програла Рапіду у Лізі Європи після дитячих помилок в обороні: відео
В Україні поєдинок Зоря – Рапід покаже телеканал УНІАН. Трансляції розпочнеться о 19:30.
- Зоря стала бронзовим призером чемпіонату України сезону-2020/2021. Це дозволило команді стартувати у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
- У першій грі луганці розгромно поступилися Рапіду (3:0) і тепер ризикують вилетіти з турніру. У випадку невдачі підопічні Віктора Скрипника гратимуть на груповому етапі Ліги конференцій.
- Щодо Рапіду, то віденський клуб став срібним призером чемпіонату Австрії. Віденці стартували у кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/202 і в 2 раунді програли Спарті Празі.
- Після поразки суперник Зорі вилетів у кваліфікацію Ліги Європи. У 3 раунді кваліфікації Рапід пройшов кіпрський клуб Анортосіс.