Рапид – Заря 3:0
Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86
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Первый опасный момент в игре создали футболисты Зари. Лучший момент имел Сайядманеш, который вышел почти один на один с голкипером, но переиграть стража ворот с острого угла не удалось.
Атмосфера на стадионе Рапида: видео
Заря сделала подарок рапиду
Уже через несколько минут вновь в центре внимания был 90-й номер Зари. Но его удар заблокировал защитник.
Видео гола Фунтаса
Сразу после пропущенного гола была атака украинцев. Великолепную передачу в район 11 метров отдал активный Сайядманеш. Однако Кабаев пробил прямо в центр ворот, где находился голкипер Рапида Штребингер.
Не слишком надежно играли подопечные Скрипника на своей части поля. Снова неудачная передача и перехват привели к опасной штрафной. Правда, Рапид не смог воспользоваться подарком от соперника.
Тайм нереализованных моментов Зари
Первая 45-минутка завершилась с минимальным преимуществом в счете для Рапида 1: 0. Во втором тайме футболистам украинского клуба нужно было прибавлять в игре, чтобы прилететь в Украину в хорошем настроении.
- Хороший момент упустила Заря. И снова на ударной позиции был Сайядманеш. Он в упор расстреливал ворота соперника. Но в падении пробил высоко на трибуны.
- Еще один момент был у украинцев. Имереков лучше всего сыграл на втором этаже после розыгрыша углового – выше ворот. Подопечные Скрипника очень активно начала играть во втором тайме.
Полный провал
Громов ворвался в штрафную, но замешкался с мячом и не смог нанести удар. В середине второго тайма Шевченко спас Зарю от второго пропущенного гола после острого выстрела от Арасе.
- В конце встречи австрийцы забили в третий раз. Опять ошибка на фланге от Жунинью. Соперник обокрал игрока Зари и сразу отдал в штрафную, где Грюль в одно касание переиграл голкипера украинцев.
Заря в Вене уступила Рапиду со счетом 3:0.