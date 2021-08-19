Рапид – Заря 3:0

Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86

Стоит внимания Футболист ударом через себя в падении уничтожил соперника в Кубке Либертадорес: видео

Первый опасный момент в игре создали футболисты Зари. Лучший момент имел Сайядманеш, который вышел почти один на один с голкипером, но переиграть стража ворот с острого угла не удалось.

Атмосфера на стадионе Рапида: видео

Заря сделала подарок рапиду

Уже через несколько минут вновь в центре внимания был 90-й номер Зари. Но его удар заблокировал защитник.

На 29-й минуте счет в матче был открыт. Шевченко выбил мяч прямо на голову сопернику, который в одно касание сбросил на Фунтаса. Нападающий Рапида легко переиграл вратаря луганского клуба – 1: 0. Подопечные Виктора Скрипника сами себе усложнили жизнь и создали момент для хозяев.

Видео гола Фунтаса

Сразу после пропущенного гола была атака украинцев. Великолепную передачу в район 11 метров отдал активный Сайядманеш. Однако Кабаев пробил прямо в центр ворот, где находился голкипер Рапида Штребингер.

Не слишком надежно играли подопечные Скрипника на своей части поля. Снова неудачная передача и перехват привели к опасной штрафной. Правда, Рапид не смог воспользоваться подарком от соперника.

Тайм нереализованных моментов Зари

Первая 45-минутка завершилась с минимальным преимуществом в счете для Рапида 1: 0. Во втором тайме футболистам украинского клуба нужно было прибавлять в игре, чтобы прилететь в Украину в хорошем настроении.

Хороший момент упустила Заря. И снова на ударной позиции был Сайядманеш. Он в упор расстреливал ворота соперника. Но в падении пробил высоко на трибуны.

Еще один момент был у украинцев. Имереков лучше всего сыграл на втором этаже после розыгрыша углового – выше ворот. Подопечные Скрипника очень активно начала играть во втором тайме.

Полный провал

Громов ворвался в штрафную, но замешкался с мячом и не смог нанести удар. В середине второго тайма Шевченко спас Зарю от второго пропущенного гола после острого выстрела от Арасе.

На 78-й минуте хозяева таки удвоили преимущество. Защитник Имереков потерял соперника, не попав головой по мячу. Кара воспользовался ошибкой соперника – 2: 0.

В конце встречи австрийцы забили в третий раз. Опять ошибка на фланге от Жунинью. Соперник обокрал игрока Зари и сразу отдал в штрафную, где Грюль в одно касание переиграл голкипера украинцев.

Заря в Вене уступила Рапиду со счетом 3:0.

Ответный Матч состоится 26 августа.