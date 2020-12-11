В четверг, 10 декабря, Заря проиграла Браге в заключительном поединке группы Лиги Европы. Лучшим игроком матча в составе украинского клуба стал Артем Громов.

Украинцам не удалось громко хлопнуть дверью в последнем матче группового этапа Лиги Европы. Подопечные Виктора Скрипника не сумели отличиться в воротах португальцев. Зато пропустили два результативных удара, уступив со счетом 2:0, пишет 24 канал.

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Оценки игроков

Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков на поле. В составе Зари наивысшую оценку получил Артем Громов – 6,7. Сразу за его спиной расположился Владислав Кочергин – 6,5. Тройку лидеров замкнул Владислав Кабаєв – 6,5.

Егор Назарина – неудачник вечернего матча. Его действия на поле получили суммарно лишь 5,9 балла. Такую оценку даже не получили футболисты Зари, которые выходили на замену.

Защитник Зари Абу Ханна, отметившийся автоголом во встрече, получил 6,2.

Лучшим игроком поединка стал вингер Браги Зе Карлуш – 7,7.

После поражения Заря попрощалась с Лигой Европы – 3 место и 6 очков. А вот их португальский соперник с 13 пунктами занял 2 строчку, обеспечив себе продолжение борьбы за трофей турнира.



Брага – Заря: оценки игроков / Скриншот с WhoScored