У четвер, 10 грудня, Зоря програла Бразі у заключному поєдинку групи Ліги Європи. Найкращим гравцем матчу у складі українського клубу став Артем Громов.

Українцям не вдалось гучно грюкнути дверима у останньому матчі групового етапу Ліги Європи. Підопічні Віктора Скрипника не зуміли відзначитись у воротах португальців. Натомість пропустили два результативні удари, поступившись із рахунком 2:0, пише 24 канал.

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Оцінки гравців

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців на полі. У складі Зорі найвищу оцінку отримав Артем Громов – 6,7. Відразу за його спиною розташувався Владислав Кочергін – 6,5. Трійку лідерів замкнув Владислав Кабаєв – 6,5.

Єгор Назарина – невдаха вечірнього матчу. Його дії на полі отримали сумарно лише 5,9 бала. Таку оцінку навіть не отримали футболісти Зорі, які виходили на заміну.

Захисник Зорі Абу Ханна, який відзначився автоголом у зустрічі, отримав 6,2.

Найкращим гравцем поєдинку став вінгер Браги Зе Карлуш – 7,7.

Після поразки Зоря попрощалась з Лігою Європи – 3 місце та 6 очок. А от їх португальський суперник із 13 пунктами посів 2 сходинку, забезпечивши собі продовження боротьби за трофей турніру.



Брага – Зоря: оцінки гравців / Скріншот з WhoScored