В 3-м туре группы Лиги Европы "Заря" дома проиграла АЕКу (1:4). Такой результат продлил отрицательную серию клуба из поражений уже до шести встреч в Лиге Европы.

Уже на 7-й минуте игроки АЕКа открыли счет во встречу благодаря удару Танковича. Его гол начал погром луганского клуба в этом матче. Подопечные Виктора Скрипника не смогли удачно противостоять сопернику из Греции, пишет 24 канал.

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Неприятная статистика "Зари"

В итоге поединок завершился со счетом 1:4 в пользу АЕКа. Единственный гол за "Зарю" забил Владислав Кочергин.

Это фиаско продлило аж две неудачные статистики клуба. Команда уже на протяжении семи матчей не может завершить встречу с "сухими" воротами в Лиге Европы.

Последний раз луганские футболисты не дали сопернику забить в матче против "Атлетика" еще во 2-м туре сезона-2017/18, когда "Заря" минимально победила соперника 1:0.

Также клуб из Украины продлил серию из поражений в основном раунде Лиги Европы до шести встреч. В этом сезоне луганчане уже проиграли три встречи. Общая разница мячей составляет 2:9. Добавим, что луганский клуб перед последним матчем уступил "Лестеру" (3:0) и "Браге" (1:2).

Следующий матч в групповом раунде еврокубков "Заря" проведет 26 ноября в Греции, где встретится с АЕКом.