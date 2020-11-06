У 3-му турі групи Ліги Європи "Зоря" вдома програла АЕКу (1:4). Такий результат продовжив негативну серію клубу з поразок вже до шести зустрічей у Лізі Європи.

Вже на 7-й хвилині гравці АЕКа відкрили рахунок у зустріч завдяки удару Танковича. Його гол розпочав погром луганського клубу у цьому матчі. Підопічні Віктора Скрипника не змогли вдало протистояти супернику з Греції, пише 24 канал.

Варто прочитати: "Зоря" поступилася АЕКу в матчі Ліги Європи з розгромним рахунком: відео

Неприємна статистика "Зорі"

У підсумку поєдинок завершився із рахунком 1:4 на користь АЕКа. Єдиний гол за "Зорю" забив Владислав Кочергін.

Це фіаско продовжило аж дві невдалі статистики клубу. Команда вже протягом семи матчів не може завершити зустріч із "сухими" воротами у Лізі Європи.

Востаннє луганські футболісти не дали супернику забити у матчі проти "Атлетіка" ще у 2-му турі сезону-2017/18, коли "Зоря" мінімально перемогла суперника 1:0.

Також клуб з України продовжив серію з поразок в основному раунді ліги Європи до шести зустрічей. У цьому сезоні луганчани вже програли три зустрічі. Загальна різниця м'ячів складає 2:9. Додамо, що луганський клуб перед останнім матчем поступився "Лестеру" (3:0) та "Бразі" (1:2).

Наступний матч у груповому раунді єврокубків "Зоря" проведе 26 листопада у Греції, де зустрінеться з АЕКом.