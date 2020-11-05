Уже в четверг, 5 ноября, луганская "Заря" встретится с греческим АЕКом в 3-м туре группы Лиги Европы. Накануне матча в расположение клуба из лазарета вернулись игроки основы Артем Громов и Заур Махарадзе.

Приятные новости для украинских болельщиков и главного наставника команды Виктора Скрипника прозвучали из расположения луганской "Зари". В общую группу вернулись два ключевых игрока, сообщает пресс-служба клуба.

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30-летний Громов около месяца не выходил на поле в футболке "Зари", а голкипер Махарадзе получил повреждение еще в июле.

Заури Махарадзе и Артём Громов уже тренируются вместе с командой! pic.twitter.com/iS1wssLZkG — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 4, 2020

Оба игрока готовятся к матчу против греческого АЕКа, который является совсем не чужим для украинского фаната. В составе греческого клуба выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский. К слову, последний уже восстановился от травмы и сможет сыграть в Украине.

Матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы состоится 5 ноября в 22:00 в Запорожье.

Положение команд в группе G

Украинская и греческая команды – аутсайдеры группы G. "Заря" и АЕК проиграли свои матчи английскому "Лестеру" и португальской "Браге".

Подопечным Скрипника нужно побеждать в двух матчах против греков, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф раунд. Иначе "Заря" и даже АЕК могут потерять практически все шансы сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.