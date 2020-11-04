Сможет ли "Заря" победить АЕК: анонс важного матча Лиги Европы
Луганская "Заря" в четверг, 5-го ноября, попытается открыть счет победам в Лиге Европы сезона-2020/2021. Украинская команда в Запорожье будет противостоять греческому клубу АЕК.
Заря – АЕК: главное
- Что: групповой этап Лиги Европы;
- Где: Украина, Запорожье, " Славутич Арена"
- Когда: 5 ноября, в 22: 00;
- Где смотреть: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляция Спорт 24.
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Положение в группе
Украинская и греческая команды – аутсайдеры группы G, пишет 24 канал. "Заря" и АЕК проиграли свои матчи английскому "Лестеру" и португальской "Браге".
Сейчас "Заре" и АЕКу нужно сыграть в так называемые "спарки" – то есть два очных матча подряд. Эксперты считают, что "Заре" нужно выиграть два матча, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф раунд.
Иначе "Заря" и даже АЕК могут потерять практически все шансы сыграть в 1/16 финала.
Кадровые проблемы
Перед игрой обе команды имеют кадровые проблемы. "Заря" не может рассчитывать на одного из своих лидеров – Артема Громова. Также игру пропустит Максим Гречкин.
В то же время серьезные проблемы с кадрами у греков. Матч против "Зари" пропустят сразу шестеро игроков:
- Альбанис
- Гарсия
- Сарделис
- Симоэш
- Чигринский
- Шиманьский
Прогноз
"Заря" в третьем подряд матче Лиги Европы не рассматривается фаворитом. Букмекеры Marathonbet отдают небольшое предпочтение гостям.
На победу греческого клуба коэффициент 2,60. А на победу "Зари" в Запорожье можно сделать ставку с коэффициентом 2,91. Ничья в этом матче оценена в 3,38.
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