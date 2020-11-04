Луганская "Заря" в четверг, 5-го ноября, попытается открыть счет победам в Лиге Европы сезона-2020/2021. Украинская команда в Запорожье будет противостоять греческому клубу АЕК.

Заря – АЕК: главное

Что: групповой этап Лиги Европы;

групповой этап Лиги Европы; Где: Украина, Запорожье, " Славутич Арена"

Украина, Запорожье, " Славутич Арена" Когда: 5 ноября, в 22: 00;

5 ноября, в 22: 00; Где смотреть: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляция Спорт 24.

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Положение в группе

Украинская и греческая команды – аутсайдеры группы G, пишет 24 канал. "Заря" и АЕК проиграли свои матчи английскому "Лестеру" и португальской "Браге".

Сейчас "Заре" и АЕКу нужно сыграть в так называемые "спарки" – то есть два очных матча подряд. Эксперты считают, что "Заре" нужно выиграть два матча, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф раунд.

Иначе "Заря" и даже АЕК могут потерять практически все шансы сыграть в 1/16 финала.

Кадровые проблемы

Перед игрой обе команды имеют кадровые проблемы. "Заря" не может рассчитывать на одного из своих лидеров – Артема Громова. Также игру пропустит Максим Гречкин.

В то же время серьезные проблемы с кадрами у греков. Матч против "Зари" пропустят сразу шестеро игроков:

Альбанис

Гарсия

Сарделис

Симоэш

Чигринский

Шиманьский

Прогноз

"Заря" в третьем подряд матче Лиги Европы не рассматривается фаворитом. Букмекеры Marathonbet отдают небольшое предпочтение гостям.

На победу греческого клуба коэффициент 2,60. А на победу "Зари" в Запорожье можно сделать ставку с коэффициентом 2,91. Ничья в этом матче оценена в 3,38.