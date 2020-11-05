Вже у четвер, 5 листопада, луганська "Зоря" зустрінеться з грецьким АЕКом у 3-му турі групи Ліги Європи. Напередодні матчу у розташування клубу з лазарету повернулись гравці основи Артем Громов та Заурі Махарадзе.

Приємні новини для українських вболівальників та головного наставника команди Віктора Скрипника пролунали з розташування луганської "Зорі". У загальну групу повернулись два ключові гравці, повідомляє пресслужба клубу.

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30-річний Громов близько місяця не виходив на поле у футболці "Зорі", а голкіпер Махарадзе зазнав пошкодження ще у липні.

Заури Махарадзе и Артём Громов уже тренируются вместе с командой! pic.twitter.com/iS1wssLZkG — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 4, 2020

Обидва гравці готуються до матчу проти грецького АЕКа, який є зовсім не чужим для українського фаната. У складі грецького клубу виступають українці Євген Шахов та Дмитро Чигринський. До слова, останній вже відновився від травми та зможе зіграти в Україні.

Матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи відбудеться 5 листопада о 22:00 в Запоріжжі.

Становище команд у групі G

Українська та грецька команди – аутсайдери групи G. "Зоря" та АЕК програли свої матчі англійському "Лестеру" та португальській "Бразі".

Підопічним Скрипника потрібно перемагати у двох матчах проти греків, щоб продовжити боротьбу за вихід у плей-офф раунд. Інакше "Зоря" та навіть АЕК можуть втратити практично всі шанси зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи.