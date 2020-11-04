"Заря" получила результаты тестов на COVID-19: состоится ли матч Лиги Европы с АЕКом
Луганская "Заря" прошла обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед матчем с АЕКом в Лиге Европы.
Как сообщает пресс-служба клуба, все результаты тестирования показали отрицательный результат. Команда продолжила готовиться к матчу.
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"Заря" – АЕК: перед матчем
АЕК отправился на матч с "Зарей" в составе 24-х футболистов. Среди них – украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
"Заря" и АЕК проиграли первые два матча в Лиге Европы. Обидчиками украинского и греческого клубов стали "Лестер" (Англия) и "Брага" (Португалия).
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