Луганская "Заря" прошла обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед матчем с АЕКом в Лиге Европы.

Как сообщает пресс-служба клуба, все результаты тестирования показали отрицательный результат. Команда продолжила готовиться к матчу.

К слову Сможет ли "Заря" победить АЕК: анонс важного матча Лиги Европы

"Заря" – АЕК: перед матчем

АЕК отправился на матч с "Зарей" в составе 24-х футболистов. Среди них – украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Поединок "Заря" – АЕК пройдет 5 ноября без зрителей на трибунах "Славутич-Арены". Начало матча в 22: 00.

"Заря" и АЕК проиграли первые два матча в Лиге Европы. Обидчиками украинского и греческого клубов стали "Лестер" (Англия) и "Брага" (Португалия).