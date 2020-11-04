"Зоря" отримала результати тестів на COVID-19: чи відбудеться матч Ліги Європи з АЕКом
Луганська "Зоря" пройшла обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус перед матчем з АЕКом у Лізі Європи.
Як повідомляє пресслужба клубу, всі результати тестування показали негативний результат. Команда продовжила готуватися до матчу.
До слова Чи зможе "Зоря" перемогти АЕК: анонс важливого матчу Ліги Європи
"Зоря" – АЕК: перед матчем
АЕК відправився на матч із "Зорею" у складі 24-х футболістів. Серед них – українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов.
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