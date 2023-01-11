Пока в украинском футболе наступила зимняя пауза, клубы ищут варианты усиления перед второй половиной сезона. Одни из самых активных есть луганская Заря.

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На днях "черно-белые" подписали кипера Владислава Кучерука, выигрывавшего чемпионат мира U-20 в 2019 году. Теперь же луганчане объявили о подписании нового представителя этой команды.

Футболистом Зари стал полузащитник Алексей Хахлев. Последние три сезона центрхав провел в Минае. О сроке и других условиях контракта луганчане не сообщают.

23-летний Хахлев является воспитанником Динамо, но в 19 лет покинул киевлян и переехал в Испанию. Там Алексей попал в Алавесскую академию, но не провел за основную команду ни одной игры.

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После этого он сезон отыграл в Сан-Игнасио (пятый дивизион чемпионата Испании), после чего в 2020 году вернулся в Украину. Поиграв полгода в Карпатах, Хахлев перешел в Минай, где играл последний 2,5 года. В 46 матчах за закарпатцев Алексей отметился двумя голами и тремя ассистами.