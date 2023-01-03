После начала полномасштабной войны Украинская Премьер-лига потеряла много талантов. Речь не только о легионерах, избравших другие страны, но даже и о наших игроках.

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Многие украинские футболисты, кто оставался за границей в конце февраля, так и не вернулись на Родину. А есть такие, кто уехал из Украины даже во время войны.

Одним из таких стал эксигрец Колоса Вячеслав Чурко. 29-летний полузащитник признался, что еще 24 февраля покинул Украину и перебрался в Венгрию.

24 февраля в пять утра нас всех разбудили на базе в Ковалевке и сказали о том, что в Украину пришла полномасштабная война. В тот же день я с семьей уехал в Венгрию. Я вообще решил с семьей уехать за границу, потому что у меня на момент начала войны жена была беременным вторым ребенком. Когда она спокойно родила, мы вернулись в Украину. Оставаться в Европе мы не хотели, потому что скучали по дому,

– признался Чурко.

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Отметим, что Вячеслав этим не нарушил Закон Украины, ведь запрет на выезд мужчин за границу начал действовать только 25 февраля. В марте Чурко стал игроком венгерского Мезекевешду, за который сыграл 7 матчей.

Летом полузащитник перешел в Зорю, где сразу стал игроком основы. В 17 матчах за луганцев он забил два гола и отдал три ассиста. Теперь его команда идет четвертой в турнирной таблице УПЛ.