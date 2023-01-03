Стороны разошлись по обоюдному согласию, ведь контракт Максима Лунева с Зарей заканчивался лишь в конце июня 2023 года. Луганский клуб поблагодарил футболиста за работу и пожелал успеха в новой команде.

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Пока неизвестно, где всплывет Лунев. Следующий клуб станет для Максима третьим в его профессиональной карьере.

Как Лунев выступал в футболке Зари

1 июля 2017 года Заря объявила о подписании Максима Лунева. Вингер перешел из родного Днепра.

С этого момента выступал исключительно за луганский клуб.

В футболке Зари провел 114 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Лунев заработал 14 желтых карт и однажды был изъят с поля.

В сезоне-2022/2023 Лунев 11 раз выходил на футбольное поле, но не отличился результативными действиями.

Напомним, что первый круг чемпионата Заря закончила на четвертом месте, имея в своем активе 28 очков. К лидеру Днепра-1 отставание в 7 баллов, а ко второму Шахтеру и третьему Динамо – 2 пункта.