Поки в українському футболі наступила зимова пауза, клуби шукають варіанти для посилення перед другою половиною сезону. Одни з найактивніших є луганська Зоря.

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На днях "чорно-білі" підписали кіпера Владислава Кучерука, який вигравав чемпіонат світу U-20 у 2019 році. Тепер же луганці оголосили про підписання нового представника тої команди.

Футболістом Зорі став півзахисник Олексій Хахльов. Останні три сезони центрхав провів у Минаї. Про термін та інші умови контракту луганці не повідомляють.

23-річний Хахльов є вихованцем Динамо, але у 19 років залишив киян і переїхав в Іспанію. Там Олексій потрапив в академію Алавеса, але не провів за основну команду жодної гри.

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Після цього він сезон відіграв у Сан-Ігнасіо (п'ятий дивізіон чемпіонату Іспанії), після чого у 2020 році повернувся в Україну. Погравши півроку у Карпатах, Хахльов перейшов у Минай, де грав останній 2,5 роки. У 46 матчах за закарпатців Олексій відзначився двома голами та трьома асистами.