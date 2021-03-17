Луганская Заря может провернуть трансфер. который принесет в бюджет клуба немалую сумму. Речь идет о покупке и продаже иранского нападающего Аллахьяра Сиядманеша.

Аллахьяр Сиядманеш выступает в луганской Заре в аренде. Права на иранского нападающего принадлежат турецкому Фенербахче.

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Однако в соглашении есть право выкупа футболиста за 1,5 миллиона евро. И луганский клуб готов заплатить эту сумму.

По данным турецких СМИ, в услугах Аллахьяра Сиядманеша заинтересован донецкий Шахтер. И готов заплатить за него 8 миллионов евро. Клубы уже якобы договорились между собой. Поэтому Заря выкупает игрока за 1,5 миллиона евро, и сразу же продает его за 8 миллионов евро.