Швед признался, почему дважды отказался переходить в Динамо
Арендованный у Селтика вингер Мехелена украинец Марьян Швед сообщил, что дважды мог перейти в киевское Динамо.
Источник:Футбол 24
Швед заявил, что его трансферы сорвались, потому что в Украине для него существует только один клуб – львовские Карпаты. Он является воспитанником этого клуба.
Смотрите также Это был неправильный выбор: Швед назвал трансфер из Карпат в Селтик ошибкой
"У меня были две возможности, когда я мог подписать контракт с Динамо. Но в Украине для меня существует только один клуб", – сказал украинец.
Что известно про Марьяна Шведа
- 23-летний футболист – воспитанник львовских Карпат. В 2015 году Марьян попал в структуру испанской Севильи.
- В 2017 году он вернулся во Львов. С 2019 года Марьян – игрок шотландского Селтика, где не смог закрепиться в основном составе.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 650 тысяч евро. Контракт с Селтиком у игрока рассчитан до конца июня 2021 года. В этом сезоне за Мехелен Марьян провел 13 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
Поделиться новостью