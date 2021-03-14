Арендованный у Селтика вингер Мехелена украинец Марьян Швед сообщил, что дважды мог перейти в киевское Динамо.

Швед заявил, что его трансферы сорвались, потому что в Украине для него существует только один клуб – львовские Карпаты. Он является воспитанником этого клуба.

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"У меня были две возможности, когда я мог подписать контракт с Динамо. Но в Украине для меня существует только один клуб", – сказал украинец.

Что известно про Марьяна Шведа