Луганська Зоря може провернути трансфер. який принесе у бюджет клубу чималу суму. Мова йде про купівлю та продаж іранського нападника Аллах'яра Сіядманеша.

Аллах'яр Сіядманеш виступає у луганській Зорі в оренді. Права на іранського нападника належать турецькому Фенербахче.

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Однак в угоді є право викупу футболіста за 1,5 мільйона євро. І луганський клуб готовий заплатити цю суму.

За даними турецьких ЗМІ, у послугах Аллах'яра Сіядманеша зацікавлений донецький Шахтар. І готовий заплатити за нього 8 мільйонів євро. Клуби вже нібито домовилися між собою. Відтак Зоря викуповує гравця за 1,5 мільйони євро, і одразу ж продає його за 8 мільйонів євро.