Зоря планує викупити іранського форварда та продати його в Шахтар за 8 мільйонів євро
Луганська Зоря може провернути трансфер. який принесе у бюджет клубу чималу суму. Мова йде про купівлю та продаж іранського нападника Аллах'яра Сіядманеша.
Джерело:Fotospor
Аллах'яр Сіядманеш виступає у луганській Зорі в оренді. Права на іранського нападника належать турецькому Фенербахче.
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Однак в угоді є право викупу футболіста за 1,5 мільйона євро. І луганський клуб готовий заплатити цю суму.
За даними турецьких ЗМІ, у послугах Аллах'яра Сіядманеша зацікавлений донецький Шахтар. І готовий заплатити за нього 8 мільйонів євро. Клуби вже нібито домовилися між собою. Відтак Зоря викуповує гравця за 1,5 мільйони євро, і одразу ж продає його за 8 мільйонів євро.
- Гравцю лише 19 років. Однак він отримав виклик до національної збірної Ірану на матчі в березні.
- В цьому сезоні Сіядманеш провів 11 матчів за Зорю, забивши чотири голи.
- Саме його результативний пас в компенсований арбітром час приніс перемогу Зорі у матчі проти Шахтаря.
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