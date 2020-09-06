Луганская "Заря" заполнила паузу в чемпионате товарищеским поединком против "Александрии" Владимира Шарана.

Заря – Александрия – 4:0

Голы: Гладкий, 17, Громов, 25, Кабаев, 32, Юрченко, 74

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Неожиданный результат

"Заря" очень уверенно начала поединок. Похоже, соперник не ожидал такой игры от луганской команды. Уже на 17-й минуте голкиперу "Александрии" пришлось вынимать мяч из собственных владений. Артем Громов отдал хороший пас на никем не прикрытого Гладкого, последний пробил без шансов для голкипера – 1:0.

Через несколько минут уже сам Громов стал автором забитого мяча. Партнер по команде отдал пас из глубины на ход нападающему, казалось, что голкипер будет первый на мяче, но неуверенная игра ногами привела к тому, что мяч снова оказался в ногах Громова и тот спокойно отправил мяч в сетку ворот – 2:0.

На 32-й минуте "Заря" сделала счет разгромным – 3:0. На этот раз Владислав Кабаев парашютом перебросил мяч через голкипера в дальний угол. Этот гол стал последним в первой 45-минутке.

После перерыва подопечные Шарана должны были забивать первый гол, но Устимов не попал в ворота. "Александрия" создала еще несколько опасных моментов, но не сумела их реализовать. Но забила "Заря". Владлен Юрченко показал все, на что он способен и невероятным парашютом с дальней дистанции отличился в поединке – 4:0.

Финальный свисток судьи зафиксировал разгромную победу над "Александрией" 4:0.

Видеообзор всех голов в матче