Колишній нападник "Шахтаря" та "Динамо" Олександр Гладкий може повернутись в український чемпіонат. Гравець близький до того, щоб підсилити склад луганської "Зорі".

Про можливий трансфер форварда повідомляє "Динамоманія".

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Останнім клубом 33-річного нападника був турецький "Адана Демірспор", за який він у минулому сезоні відзначився трьома голами.

За інформацією порталу Transfermarkt, у футболіста завершився контракт із турецьким клубом.

Кар'єра Олександра Гладкого: головне

Гладкий – вихованець "Металіста". Виступав за "Харків", за який у сезоні 2006/07 забив у чемпіонаті 13 голів і став найкращим бомбардиром турніру. Тоді гравець перейшов у "Шахтар", де відіграв 3 роки. Відомий за виступами у "Дніпрі" та "Карпатах".

У 2014 році знову повернувся до складу "гірників". Спершу Гладкий не був основним нападником, але після трансферу Луїса Андріано здобув місце в основі. Проте, реалізація футболіста була не найкращою, тому донецький клуб вирішив попрощатись з футболістів. Далі на гравця чекав вояж у "Динамо", але не зіграв жодного матчу.

Далі Гладкий провів знову сезон у "Карпатах". Навесні 2018 року перебував на перегляді в польському "Леху", однак у березні 2018 року одеський "Чорноморець" вніс Гладкого в командну заявку.

В кінці серпня 2018 року став гравцем турецького клубу "Чайкур Різеспор". А у 2019 році підписав контракт з "Адана Демірспором".