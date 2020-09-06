Львовские "Карпаты" дебютировали во второй лиге. И в первом же матче потерпели разгромное поражение дома от хмельницкого "Подолья".

Гости трижды забили в ворота "Карпат" за 13 минут в первом тайме. Да еще до того, как забить голы, игроки "Подолья" в одной атаке упустили несколько возможностей.

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В одной из атак пошел прострел в штрафную "Карпат". С первым ударом Прилепы в падении вратарь львовского клуба справился. Он же справился и с добиванием нападающего, после чего мяч попал в перекладину. Тогда на помощь пришел Прихна, но и он угодил в перекладину. После этого мощный удар нанес Морговский, но защитник в прыжке сумел выбить мяч с линии ворот.

Смотрите видеообзор матча "Карпаты" – "Подолье" (момент с перекладинами с 0:13)

Но впоследствии "Карпаты" трижды пропустили (один из голов забил Прилепа).