"Заря" начнет выступления в Лиге Европы матчем против "Лестера": календарь
Луганская "Заря" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Команда получила соперников и календарь матчей.
Во время жеребьевки "Заря" попала в группу G. Там ее соперниками стали португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.
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Именно с "Лестером" на выезде "Заря" и сыграет первый матч в группе. И на выезде луганчане проведут последний матч на групповом этапе – против "Браги".
Календарь матчей
- 1 тур. 22 жовтня. 22:00. Лестер – Зоря
2 тур. 29 жовтня. 19:55. Зоря – Брага
3 тур. 5 листопада. 22:00. Зоря – АЕК
4 тур. 26 листопада. 19:55. АЕК – Зоря
5 тур. 3 грудня. 19:55. Зоря – Лестер
6 тур. 10 грудня. 22:00. Брага – Зоря