Луганская "Заря" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Команда получила соперников и календарь матчей.

Во время жеребьевки "Заря" попала в группу G. Там ее соперниками стали португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.

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Именно с "Лестером" на выезде "Заря" и сыграет первый матч в группе. И на выезде луганчане проведут последний матч на групповом этапе – против "Браги".

Календарь матчей