Заря может прекратить существование, – журналист Цыганик об исчезновении клубов на фоне войны

Игроки Зари могут не выйти на футбольное поле во втором круге сезона УПЛ. Нападение России на Украину может повлиять на существование луганского клуба.

Последствия войны для украинского футбола

По мнению журналиста Игоря Цыганыка, война может кардинально изменить состав украинских клубов в УПЛ. Одним из клубов, который может скрыться с футбольной карты Украины, может стать Заря.

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Проект луганского клуба направлен на заработок по продаже футболистов. Но в военное время Заре будет очень сложно зарабатывать. По словам журналиста, владельцы клубов не захотят тратить собственные средства на содержание команд.

Клубы могут прекратить свое существование, но в этом Цыганик не видит ничего критичного. На их места придут новые амбициозные команды.

Заря может прекратить существование. Я не исключаю, что многие клубы могут исчезнуть. Но ничего страшного – появятся новые клубы,

– уверенно сказал журналист.

Первую часть сезона Заря закончила на четвертом месте в таблице УПЛ. До третьей бронзовой позиции отставание в четыре очка.

Отметим, что киевское Динамо во время войны перебазировалось во Львовскую область. 1 апреля чемпион Украины вылетел в Румынию, где возобновит тренировки под руководством Мирчи Луческу.