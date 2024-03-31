В воскресенье, 31 марта, в чемпионате Украины 2023-2024 состоятся четыре матча 22-го тура. В одном из них бронзовый призер прошлогоднего первенства луганская Заря будет принимать Металлист 1925, пишет 24 канал. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Битва за выживание

В весенней части чемпионата харьковский Металлист 1925 не радует результатами своих болельщиков. Во время зимнего перерыва руководство клуба пригласило одного из лучших специалистов Украины на должность главного тренера. Однако пока Виктору Скрипнику удалось заработать лишь одно очко в четырех матчах.

Трижды харьковчане потерпели поражения в матчах с Динамо (2:4), Минаем (0:2) и Рухом (1:4). Лишь в поединке с ЛНЗ (1:1) подопечные Скрипника сумели спастись от поражения. Негативные результаты сразу отразились на турнирном положении. Сейчас Металлист 1925 находится на предпоследнем месте, что грозит прямым вылетом из элиты.

Луганская Заря в противовес сопернику демонстрирует более приемлемые результаты. Команда под руководством Юрия Коваля сумела стабилизировать игру и одержать две победы над Ворсклой (1:0) и Минаем (2:0). В актив можно занести ничью на выезде против крепкой Александрии (0:0). Лишь в матче с киевскими динамовцами "мужики" уступили со счетом 0:2. Однако на этот поединок Заря выставила преимущественно дублеров.

Впрочем, команда Коваля еще не гарантировала себе прописку на следующий сезон. После 18-ти сыгранных матчей Заря занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. От зоны переходных матчей "мужиков" отдаляет лишь один балл.

К слову. В первом круге Металлист 1925 года победил Зарю со счетом 2:1. У харьковчан голами отличились Дмитренко и Борячук, а у луганчан Герреро.

Заря – Металлист 1925 онлайн-трансляция