У неділю, 31 березня, в чемпіонаті України 2023-2024 відбудуться чотири матчі 22-го туру. В одному з них бронзовий призер торішньої першості луганська Зоря прийматиме Металіст 1925, пише 24 канал. Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.

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Битва за виживання

У весняній частині чемпіонату харківський Металіст 1925 не тішить результатами своїх уболівальників. Під час зимової перерви керівництво клубу запросило одного з найкращих фахівців України на посаду головного тренера. Однак наразі Віктору Скрипнику вдалося заробити лише одне очко в чотирьох матчах.

Тричі харків'яни зазнали поразок у матчах з Динамо (2:4), Минаєм (0:2) та Рухом (1:4). Лише у поєдинку з ЛНЗ (1:1) підопічні Скрипника зуміли врятуватися від поразки. Негативні результати одразу відобразилися на турнірному становищі. Наразі Металіст 1925 перебуває на передостанньому місці, що загрожує прямим вильотом з еліти.

Луганська Зоря на противагу супернику демонструє більш прийнятні результати. Команда під керівництвом Юрія Коваля зуміла стабілізувати гру та здобути дві перемоги над Ворсклою (1:0) та Минаєм (2:0). В актив можна занести нічию на виїзді проти міцної Олександрії (0:0). Лише у матчі з київськими динамівцями "мужики" поступилися з рахунком 0:2. Однак на цей поєдинок Зоря виставила переважно дублерів.

Втім, команда Коваля ще не гарантувала собі прописку на наступний сезон. Після 18-ти зіграних матчів Зоря займає 12-ту сходинку в турнірній таблиці. Від зони перехідних матчів "мужиків" віддаляє лише один бал.

До слова. У першому колі Металіст 1925 переміг Зорю з рахунком 2:1. У харків'ян голами відзначилися Дмитренко та Борячук, а у луганців Герреро.

Зоря – Металіст 1925 онлайн-трансляція