Металлист 1925 – Рух – 1:4

Голы: Имереков, 84 – Плюман, 17 (пен.), 36, Пастух, 20, Пидгурский, 34

В рамках 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между харьковским Металлистом 1925 и львовским Рухом. В матче, проходившем на стадионе "Левый Берег" в Киеве, было забито аж пять голов, пишет 24 Канал.

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Рух в Киеве поиздевался над Металлистом 1925

Рух еще в первом тайме забил аж четыре гола. На 17-й минуте Анже-Фредди Плюман реализовал пенальти, а уже через три минуты уже сам Илья Квасница, который перед этим заработал 11-метровый, удвоил преимущество львовян.

На 34-й минуте Денис Пидгурский довел счет до разгромного, а еще через две минуты Плюман оформил дубль. Разница в счете вполне могла стать еще больше, если бы Виталий Роман в начале второго тайма не оставил Рух вдесятером.

Все, на что сподобился Металлист 1925 – гол престижа, забитый Имерековым в конце встречи. Харьковчане не выигрывают в последних девяти играх.

К слову. Рух одержал третью победу подряд, а подопечные Виктора Скрипника записывают в свой пассив очередной неудачный поединок.